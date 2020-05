¡Cuidado! Si no vas al día con la temporada 5 de 'Outlander' no sigas leyendo ya que hay spoilers del último capítulo de la serie, 5x10: 'Me seguirá la clemencia'.

El episodio tiene como gran protagonista a Brianna quien tiene que enfrentarse a su mayor pesadilla en una sangrienta venganza que será vital para el personaje.

Tras la emisión de capítulo, Sophie Skelton, ha compartido una imagen un tanto reveladora y que ella misma ha titulado: "SPOILER".

En el vídeo de la noticia te contamos todo lo que ha sucedido.

