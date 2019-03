'Spartacus', la serie con más muertos de la televisión

A la cabeza de este sangriento ranking encontramos a 'Spartacus: Vengeance'. La secuela de 'Spartacus: Sangre y Arena' se lleva la palma en lo que a contar cadáveres se refiere. Y es que el esclavo tracio convertido ahora en libertador de los suyos se carga a una media de 25 personas por capítulo.



En un nada despreciable segundo puesto encontramos la serie 'Juego de Tronos' que se deshace de 14 soldados de media en cada capítulo. La serie fantástica, también de HBO como 'Spartacus', concede junto a la producción de los esclavos a la cadena el título de tener las series donde más gente muere por capítulo.



Por detrás de las dos producciones de la HBO tenemos a otra clásica en esto de dar el último adiós a sus enemigos: 'Nikita'. La nueva versión de la serie sobre una agente letal acaba con un saldo de 9 cadáveres de media por episodio, y eso que lo hace ella solita. Otra que no le va a la zaga es 'NCIS: Los Angeles', que se queda en cuatra posición con 6 muertos por episodio.



Esto en lo que a víctimas humanas se refiere, ya que si hablamos de muertos de otra naturaleza el ranking cambia. Así, si atendemos al número de no-muertos muertos por capítulo 'The Vampire Diaries' se lleva la palma. La serie de CW lidera esta clasificación con 18 vampiros muertos por capítulo. El segundo puesto es para 'The Walking Dead' con un saldo de 16 zombies que al fin encuentran el descanso eterno en cada capítulo.



Este original estudio es obra de la web funeralwise.com, un portal dedicado a organizar sepelios y que se postula en su web como el sitio "donde te enterarás de todo lo que hay que saber sobre un funeral". Desde como organizar un entierro hasta cómo asistir a él, con reglas de etiqueta y comportamiento según sea el finado.