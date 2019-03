'Spartacus' renueva por una tercera temporada a 3 meses del estreno de la segunda

Spartacus vuelve a la carga contra los romanos. En esta ocasión con el rostro del actor Liam McIntyre, pero con el recuerdo de todos sus seguidores para Andy Whitfield. La cadena Starz estrenará el próximo mes de enero la segunda temporada de 'Spartacus' (con el nombre 'Spartacus: Vengeance') y no tendrá que esperar a conocer las audiencias para saber su futuro: el canal estadounidense ya ha anunciado una tercera temporada para la ficción.



Se espera que la esta nueva temporada empiece su fase de rodaje a principios del próximo año en Nueva Zelanda y su estreno no se produciría hasta el 2013. Aunque ya vaya por su segunda temporada, no es la primera vez que renuevan la serie antes de su estreno: la cadena anunció la renovación de la serie por la segunda temporada.



La primera temporada, con el nombre de 'Spartacus: Blood and Sand', tuvo una media de 6 millones de espectadores sumando todas sus emisiones dentro del canal. en esta segunda temporada repiten los actores conocidos por todos los seguidores de la serie: Lucy Lawless, Peter Mensah, Manu Bennet, Dustin Clare, Nick E. Tarabay y Katrina Law.



Liam McIntyre asume el papel protagonista en sustitución a Andy Whitfield, que falleció a causa de un cáncer el pasado mes de septiembre a los 39 años.