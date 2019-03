Tras sorprender como David Bowie, Gillian Anderson se convierte en Marilyn Monroe en 'American Gods'

Gillian Anderson interpreta a Media, uno de los dioses modernos, en 'American Gods', las serie de Starz que en nuestro país puedes ver en Amazon Video. En el quinto capítulo de 'American Gods' se ha convertido en Marilyn Monroe para interpretar el conocido "Happy Birthday, Mr, President" que Monroe dedicó al presidente Kennedy.

Doesn't mean I don't love you! Here's a little more of this story. @AmericanGodsSTZ @BryanFuller #SDCC #Media pic.twitter.com/fAFpBQjpMu