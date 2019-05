"Crecí contigo": Sophie Turner se despide de Sansa Stark tras el final de 'Juego de Tronos'

'Juego de Tronos' ya ha pasado a la historia de la televisión tras su emisión del capítulo final, el 8x06, 'El Trono de Hierro'. El interés que había despertado la serie era muy grande y las expectativas por un final épico, muy altas. El reparto era consciente de todo el interés despertado a lo largo de ocho temporadas y han querido despedirse de todos sus seguidores con mensajes en sus redes sociales.

Sophie Turner, actriz que ha interpretado a Sansa Stark, ha publicado en su Instagram dos imágenes muy especiales: en una aparece todo el reparto posando, en un tono desenfadado y sonriendo. En la segunda fotografía la actriz posa junto con Kit Harington y Maisie Williams, actores que interpretan a Jon Snow y Aria Stark. Los tres se muestran en las criptas de Invernalia, un lugar muy especial en la serie ya que allí yacen los restos de los familiares Stark. El mensaje que deja Sophie es muy emotivo:

"Sansa, gracias por enseñarme resiliencia, valentía y lo que realmente es la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a liderar con amor. Crecí contigo, me enamoré de ti a los 13 y ahora, 10 años después, a los 23, te dejo atrás, pero nunca olvidaré lo que me has enseñado. A la serie y a la increíble gente que la ha hecho, gracias por darme las mejores lecciones de vida y drama que podría haber tenido. Sin vosotros no sería la persona que soy hoy. Gracias por darme esta oportunidad hace tantos años. Y finalmente a los fans. Gracias por enamorarse de estos personajes y por apoyar este espectáculo hasta el final. Voy a extrañar esto más que a nada".

De esta manera, todos los actores van dando por finalizado su papel en la ficción, pasando página de una de las series más importantes de los últimos años.

Seguro que te interesa:

¿Un nuevo gazapo? La gran metedura de pata de 'Juego de Tronos' en el capítulo final