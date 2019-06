El impactante cambio de profesión de Sophie Turner tras el final de 'Juego de Tronos'

Sophie Turner, que ha crecido con la fama como parte de su vida, ha revelado tras el final de 'Juego de Tronos' a El Correo que se tomará un respiro de la actuación para estudiar y pasar seis meses en una academia de policía.

"No [bromeo]. Es algo que me gustaría hacer, definitivamente. Me gusta estudiar la psicología de cada historia que interpreto. Soy muy curiosa y siempre me ha parecido un gran trabajo el ser policía".

Sophie ya advirtió hace unos meses que la vida policial le interesaba muchísimo y que quería "hacer muchas cosas" en su vida al margen de las cámaras.

"Me fascina el crimen y el porqué la gente hace las cosas y el proceso del interrogatorio, y cómo puedes manipular tus palabras para conseguir que alguien confiese, es algo que me interesa mucho".

