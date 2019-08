La relación de los protagonistas de 'Riverdale' se vio comprometida por una serie de rumores que confirmaba que su relación había terminado. Sin embargo, fueron los propios actores los que desmintieron los rumores subiéndolo a las redes sociales, diciendo que los medios básicamente no sabían nada.

Tras esto la relación de ambos actores ha seguido con la naturalidad que siempre ha tenido y, como es costumbre entre ambos, han seguido riéndose y con sus típicos 'trolleos'. Estos últimos siempre se centraban en el hermano del actor que da vida Jughead, Dylan Sprouse.

La base de todas las bromas de la actriz que interpreta a Betty y los hermanos Sprouse se centra en el evidente parecido entre ambos, subiendo las fotos de Dylan cuando querían hablar del actor de Jughead. Pero esto no es algo que solamente hace Lili Reinhart, no. Casi todos los miembros del reparto de 'Riverdale' se suman a esta pequeña broma interna.

Sin embargo, Lili lo ha llevado mucho más allá en la felicitación que ha colgado en su perfil para dedicársela a su novio, Cole Sprouse.

"He intentado encontrar un poema para poder mandártelo. Porque mis palabras me fallaban. Pero he buscado y nada de lo que he encontrado hacía justicia. Todos estos poemas de amor no pueden servir. Las palabras de otros no servirían porque ellos no saben la fortuna que es quererte. Feliz cumpleaños con este poema para Cole Sprouse".

Estas fueron las palabras compartidas por parte de Lili Reinhart en su Instagram y, para seguir con la broma, la foto con la que compartió esas palabras no era ni más ni menos que una fotografía de Dylan Sprouse.

La felicitación por parte de la actriz de Betty no se quedó allí y se fue también a las historias de la joven, subiendo de nuevo una serie de fotografías de Dylan Sprouse para felicitar a Cole (recortando a este de una de las imágenes).

Capturas de pantalla de Instagram | Instagram Stories Lili Reinhart

...

Seguro que te interesa:

¿Qué le pasa en la cara? Las desconcertantes fotos de KJ Apa que sus compañeros de 'Riverdale' le han obligado a subir