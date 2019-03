El trolleo continúa: Cole Sprouse revela la mayor diferencia entre él y su gemelo Dylan

Cole Sprouse se encuentra en plena promoción de su nueva película, 'Five Feet Apart', pero es inevitable que la atención se centre también en su relación con su hermano Dylan. El actor de 'Riverdale' ha protagonizado un peculiar vídeo en el que se adentra "encubierto" en Internet para responder preguntas de los fans, y no tiene desperdicio. Puedes ver su respuesta en el vídeo, ¿estos dos hermanos no tienen límite?

