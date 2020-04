'Unorthodox' ha sido una de las series más reveladoras de las últimas semanas y muchos son a los que la historia de Esty Shapiro ha conquistado.

Como sabrás, la serie está basada en la vida real de Deborah Feldman quien contó todo lo que tuvo que luchar en una autobiografía publicada en 2012, 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots'. En este libro revela que tuvo que abandonar la comunidad judía ultraortodoxa Satmar en el barrio de Williamsburg, en Brooklyn, y rehacer su vida desde cero.

Aunque varias son las diferencias entra lo que pasó en la realidad y lo que vemos en la serie la esencia de lo que vivió su autora se refleja a la perfección.

Muchas son las escenas impactantes que hay a lo largo de los cuatro capítulos que forman la serie pero hay una de ellas que destaca, el momento en el que rapan a Esty el pelo después de su boda con Yanky.

Ahora, su protagonista, la actriz israelí Shira Haas, ha concedido una entrevista a 'Vogue' donde confiesa cómo fue grabar ese momento en el que sabes que tienes que raparte y solo puedes hacerlo una sola vez.

