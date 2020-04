'Unorthodox' es una de las series más comentadas del momento. La ficción se basa en el libro autobiográfico de Deborah Feldman, 'Unorthodox: The Scandalous Rejection of My Hasidic Roots', donde cuenta su propia historia de cómo rompió con su matrimonio, su religión y su familia para huir de Estados Unidos y empezar una vida nueva fuera de la comunidad jasadica de Nueva York donde se había criado. Aunque hay ciertas diferencias entre la historia real con la serie.

El peso de 'Unorthodox' recae principalmente sobre Shira Haas, la actriz protagonista que interpreta a Esther Shapiro, el personaje inspirado en Deborah Feldman.

En la serie Esty decide emprender una nueva vida tras casarse en un matrimonio concertado y sufrir un año muy complicado donde convertirse en madre es la mayor de sus prioridades. Enterarse que está embarazada es el punto de inflexión del personaje quien huye hasta Berlín en busca de sí misma.

El papel de Esther Shapiro es todo un reto a nivel interpretativo por lo que Shira Haas tuve que trabajar muy duro para lograr expresar todo lo que se pedía en cada momento.

Si te fijas, a lo largo de los cuatro capítulos de la serie vas viendo la evolución personal de Esty, tanto a nivel físico como emocional. Es un viaje real pero también interior lleno de matices en cada escena.

Ahora, Shira ha concedido una entrevista a IndieWire donde ha hablado de cómo se preparó su interpretación. Primero Haas tuvo que irse dos meses antes de empezar a rodar a Berlín, centro principal del rodaje.

"Me exigió que investigara mucho, lo que incluía, por supuesto, leer el libro varias veces, pero también Internet y ver muchas entrevistas y conferencias y leer sobre los rituales, que son muy diferentes, y el idioma, por supuesto", explica la israelí.

Sin duda alguna, una de las grandes dificultades para la intérprete fue el idioma. El personaje habla en inglés y en yiddish, lengua hablada por los judíos de origen alemán, ninguna de las dos es su lengua materna: "Me iba a dormir con yiddish y me despertaba con yiddish", confiesa.

Durante los meses previos de preparación Shira recibió clases de yiddish con el consultor religioso de la serie. Además, el actor que interpreta al rabino Eli Rosen, le fue de gran ayuda con el idioma.

"Pasamos horas todos los días. Lo grabé, vi vídeos y lo escribía en papel. Era muy importante para mí conocer bien mi diálogo y saber lo que estaba diciendo, para que cuando llegara al set no tuviera que pensar en eso y estar realmente en la escena. Fue una parte importante de la preparación para el papel".

Otro de los aspecto cruciales es el vestuario. Primero vemos a Esther vestida con ropa en la que le cubre gran parte del cuerpo, después le rapan la cabeza tras su boda y por último se quita la peluca que lleva y empieza a vestir con prendas más actuales.

Para Haas su caracterización fue crucial para meterse dentro del personaje: "Recuerdo que alguien me puso el vestuario y me sentí casi inmediatamente como Esty, como si todo el esfuerzo emocional invertido tuviera además una reacción física".

"Fue un día muy largo de probarlo todo, recuerdo que estaba muy emocionada. Para Esty, su vestuario también es un viaje emocional por el que está pasando".

