'Sherlock' protagoniza la nueva temporada BBC

BBC One apuesta por la ficción de calidad para la temporada 2013/2014. La cadena ha presentado todas sus novedades en un vídeo promocional donde Sherlock Holmes es uno de los protagonistas.



La ficción protagonizada por Benedict Cumberbatch, 'Sherlock', estrenará su tercera temporada. Junto a esta serie, nuevas adaptaciones literarias como 'Los Mosqueteros' y nuevas temporadas de 'The Hour' o 'Ripper Street' y estrenos como 'The Great Train Robbery', 'Quirke', 'The Escape Artist' y 'By Any Means'.