La sexta temporada de 'The Waling Dead' será la más complicada por los saltos temporales

Norman Reedus, el actor que da vida a Daryl en 'The Walking Dead' ha sido el último del reparto en adelantar más detalles sobre la sexta temporada. Es "la más complicada" hasta la fecha, confesaba Reedus. Hace tan solo unos días, Scott Gimple, el productor de la serie, definía a los ocho primeros episodios de la nueva entrega como una precuela de los cómics.



"Esta entrega es especialmente complicada. Las historias están ligadas al futuro y al pasado. Ocurrirán cosas y sabrán cómo han ocurrido en episodios posteriores", explicaba el actor.



La nueva entrega contará con más personajes procedentes de los cómics, que irán apareciendo a lo largo de la temporada. Además, hay muchas cosas sacadas "directamente de las novelas gráficas, y por eso tienen que aparecer en la serie", confesaba Gimple. La segunda parte de la temporada desarrollará de forma más rápida y directa lo narrado en los cómics.



La sexta temporada de 'The Walking Dead' se estrenará en octubre, pero hasta entonces, los seguidores de la serie puede disfrutar del spin-off, 'Fear the Walkind Dead', que se estrenará en televisión el próximo agosto.