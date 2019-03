Las series que no faltarán en el Comic Con 2014

La Convención Internacional de Cómics de San Diego, con las últimas novedades en torno a cómics, series, videojuegos o novelas gráficas, ya calienta motores para su esperada y nueva edición. La cita será del 24 al 27 de julio y las cadenas estadounidenses ya han empezado a confirmar la lista de series que estarán presentes este año.



Tras el éxito de la pasada edición de 'Comic Con', el festival prepara su nueva edición. Cuatro días donde, especialmente, el cine, las series y los videojuegos tendrán un gran protagonismo. Como era de esperar, muchas series de estreno para la próxima temporada, tendrán el lugar que les corresponde en el festival 'Comic Con'. Es el caso de 'Gotham'y 'The Flash', series que emitirán sus correspodientes episodios piloto. Además, algunos dibujantes, creadores y guionistas también estarán presentes como: Kevin Eastman (Las tortugas ninja), Scott Snyder (Batman) o Veronica Roth (Divergente). Como cada año, los temas serán diversos y variados y todo el universo del cómic será cubierto.

Aunque la programación completa de los eventos de series todavía no ha sido confirmado, en su totalidad, ya que estará disponible sólo dos semanas antes del acontecimiento, ya se empiezan a conocer los primeros datos de como estará organizado el evento, que supondrá una cita inaludible para los amantes de las buenas series.



Programación:

Miercoles 23 de julio

18:00 horas Visionado de los pilotos de ‘The Flash‘, ‘Constantine‘ y ‘iZombie‘, y un capítulo de la serie ‘Teen Titans Go!‘.



Jueves 24 de julio

18:00 horas ‘Childrens Hospital‘ (Adult Swim): presencia del reparto con el creador Rob Corddry



Viernes 25 de julio

10:00 horas ‘The Big Bang Theory‘ (CBS): confirmada por el momento la presencia de los guionistas

11:30 horas ‘iZombie‘ (The CW): los productores ejecutivos Rob Thomas y Diane Ruggiero-Wright estarán acompañados de los protagonistas (Malcolm Goodwin, Rose McIver, Rahul Kohli y Robert Buckley)

14:30 horas ‘Mike Tyson Mysteries‘ (Adult Swim): contará con el productor Hugh Davidson junto a Mike Tyson, Rachel Ramras y Jim Rash.

15:15 horas ‘The 100‘ (The CW): el productor Jason Rothenberg asistirá acompañado del elenco principal

16:15 horas ‘The Originals‘ (The CW): los productores Julie Plec y Michael Narducci estarán presentes junto a las estrellas de la serie Joseph Morgan, Charles Michael Davis, Leah Pipes, Daniel Gillies, Phoebe Tonkin y Danielle Campbell.

17:30 horas ‘Arrow‘ (The CW): estarán presentes los productores Greg Berlanti, Marc Guggenheim y Andrew Kreisberg además del elenco (Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey, Emily Bett Rickards, Paul Blackthorne, John Barrowman, Colton Haynes y Willa Holland)



Sabado 26 de julio

16:00 horas ‘Crónicas vampíricas‘ (The CW): Nina Dobrev, Paul Wesley, Ian Somerhalder y Kat Graham acompañarán a la productora y guionista Julie Plec.

17:15 horas ‘Constantine‘ (NBC): los productores Daniel Cerone y David S. Goyer asistirán acompañados de Matt Ryan, Harold Perrineau y Charles Halford.

18:15 horas ‘Vigilados: Person of Interest‘ (CBS): Greg Plageman, productor ejecutivo de la serie, asistirá junto al elenco principal.

20:00 horas presentación de la temporada por parte del elenco y los productores de las series ‘The Flash‘, ‘Constantine‘, ‘Arrow‘ y ‘Gotham‘



Domingo 27 de julio

10:00 horas ‘Sobrenatural‘ (The CW): Jared Padalecki, Jensen Ackles, Misha Collins y Mark A. Sheppard acompañarán al productor Jeremy Carver para presentarnos los nuevos capítulos.

11:15 horas ‘The Following‘ (Fox): presencia del creador y productor Kevin Williamson junto al equipo de producción (Marcos Siega y Jennifer Johnson) y el reparto (Kevin Bacon, Shawn Ashmore, Sam Underwood y Jessica Stroup).

11:45 horas ‘Teen Titans Go!‘ (Cartoon Network): los productores Michael Jelenic y Aaron Horvath y parte del reparto adelantarán lo que podemos esperar de esta producción.