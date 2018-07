La serie de 'The Rocky Horror Picture Show' tendrá a su protagonista original

La moda de adaptar películas para series de televisión está viviendo su máximo apogeo estas temporadas. Tras el éxito de las adaptaciones de 'Fargo' o 'Hannibal', se unen 'Dirty Dancing' y 'The Rocky Horror Picture Show'.



Sobre esta última se ha conocido que el protagonista de la película original de 1975, Tim Curry, se une al reparto de la ficción que prepara Fox. Curry, quien diera vida al doctor Frank-N-Furter en la película, ha fichado por esta TV movie poniéndose esta vez en la piel del narrador.



Junto a él, Laverne Cox ('Orange is the new black'), Adam Lambert, Victoria Justice, Ryan McCartan, Reeve Carney y Staz Nair, entre otros, formarán el reparto protagonista.