La séptima temporada de 'Once Upon a Time' será la última

No es la primera noticia que los fans de 'Once Upon a Time' reciben sobre su posible final, pero esta vez parece ser la definitiva. Las alarmas saltaron cuando la cadena ABC decidió suprimir hace un tiempo a algunos personajes relevantes para poder introducir nuevas tramas y personajes en los próximos capítulos, como es el caso de Jennifer Morrison o Rebeca Madden.

Tal y como informa Deadline, la cadena ha optado por no renovar la serie tras el final de su séptima temporada, que se emitirá el próximo mes de mayo tras más de 150 episodios emitidos. Channing Dungey, presidente de ABC Entertainment, ha asegurado que la primera vez que leyó esta historia se quedó prendado de ella, pero ahora, siete años después, es el momento de decirle adiós con un sabor agridulce.

"'Once Upon a Time' siempre será parte del legado de ABC y no podemos esperar a que los fans se unan a nosotros en este épico capítulo final", ha explicado al tiempo que los creadores y productores de la serie, Edward Kitsis y Adam Horowitz se han mostrado felices por todo este tiempo tan feliz que han pasado juntos, como una gran familia. Por ello se muestran muy agradecidos a todos los miembros del reparto y a todo el equipo que ha ayudado a que el Bosque Encantado y el resto de aventuras de cuentos cobren vida en Storybrooke.

El 2 de marzo es la fecha elegida para estrenar los que serán los últimos ocho episodios de una serie que llevaba más de siete años entre nosotros y que ha influido en espectadores de todo el mundo, acercándoles historias infantiles que muchos creían olvidadas pero que forman parte de nuestra herencia cultural.