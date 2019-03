Cuatro protagonistas de 'Once Upon a Time' abandonan la serie

Esta semana la actriz de 'Once Upon a Time' Jennifer Morrison, quien ha interpretado a lo largo de las series temporadas de la ficción a Emma Swan, anunciaba a través de sus redes sociales que abandonaba la serie.

Poco después era Rebeca Madden (Zelena) la que declaraba que también había dejado la serie, pero no por decisión propia. Y ahora, son cuatro de sus personajes clave los que se han confirmado que no estarán en la próxima temporada.

Así, a Ginnifer Goodwin, Josh Dallas, Jared Gilmore y Emilie de Ravin no los veremos formar parte del reparto habitual de la séptima entrega de la serie que ya está confirmada por la cadena.

Tras estas bajas, el cambio que va a sufrir la ficción apunta a que será importante aunque sí estarán entre su elenco Lana Parrilla, Robert Carlyle y Colin O'Donoghue. A quienes se unirán West ('The Walking Dead') y Alison Fernandez ('Jane the Virgin'), cuyos personajes serán introducidos durante la 'season finale' de dos horas de este domingo.

Por su parte Adam Horowitz y Eddy Kitsis, creadores de la serie, han comentado en un comunicado lo mucho que han hecho estos actores por 'Once Upon a Time': "No hay palabras para hacer justicia a lo que Ginny, Josh, Emilie, Rebecca y Jared han aportado a 'Once Upon a Time'... pero lo intentaremos", empiezan diciendo.

"Nunca habíamos tenido el privilegio de trabajar con un grupo tan talentoso de colaboradores. Cada uno aportó su talento único, su increíble inteligencia y su propia pizca de magia al traer a la vida a estos personajes icónicos", añade.

Y concluyen diciendo que probablemente los volvamos a ver pero no de manera continua: "Mientras 'Once' continúe, este grupo siempre estará latente en el corazón de la serie. Y aunque no vayamos a verlos cada semana, en una serie sobre magia y esperanza, creemos firmemente que no será la última vez que los veamos".