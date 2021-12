Selena Gomez comparte sus mejores consejos y trucos para cuidar de la salud mental

La actriz de 29 años, Selena Gomez, se ha abierto muchas veces al público sobre su salud mental. Esta vez ha compartido sus mejores consejos y trucos en los que se basa para cuidar de su bienestar, algo que ha hecho justo antes del lanzamiento de WonderMind, una aplicación para fortalecer la salud mental.

"A veces no se me da bien. Simplemente sucede. Me despierto y a veces me cuesta salir de la cama", comienza en un clip compartida en la cuenta de WonderMind. "Lo que me ayuda, ante todo, [es] simplemente coger el teléfono y llamar a alguien".

Sobre la importancia de priorizar la salud mental Selena añade que intenta estar en sintonía con sus sentimientos y desencadenantes para entenderse mejor a sí misma. Además, dice que siempre se siente mejor después de sudar: "También recomiendo hacer ejercicio. Odio hacer ejercicio. No es divertido. He estado dando clases intensas de boxeo recientemente, y realmente me ha ayudado a sacar mucha frustración, pero también energía, y te sientes muy bien", añade bromeando al principio.

La cantante se ha unido con su madre, Mandy Teefy, y la fundadora de Newsette, Daniella Pierson, para lanzar WonderMind: una plataforma que pretende acabar con la estigmatización que rodea a la salud mental y que permite conectar con los usuarios fácilmente. Las tres aparecieron en la revista Entreprenuer para promocionar el proyecto. Este debutará con podcasts, artículos y diarios según indica la revista.

Más adelante, WonderMind también planea desarrollar "libros, ensayos y episodios de podcast sobre una amplia gama de temas relacionas, en potenciales series de televisión y películas para los de Hulu, Netflix y Universal alrededor del mundo".

Al hablar de la producción de la plataforma, Selena también se ha sincerado sobre su ansiedad, depresión y trastorno bipolar. Las tres esperan que WonderMind pueda servirle a mucha gente como una luz en la oscuridad: "Algo que siempre he tratado de hacer en mi carrera es asegurarme de prestar mi voz a lugares donde importa. Y tengo que dar crédito a mi madre por eso porque ella me enseñó todo", admite.

