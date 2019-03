Sarah Silverman cuenta cómo Louis C.K. se masturbaba delante suya con su consentimiento

Sarah Silverman ha hablado sobre la situación de su amigo Louis C.K. en Hollywood en el programa de Howard Stern con la sinceridad que la caracteriza.

"Sé que me voy a arrepentir de esto. Conozco a Louis desde siempre, no quiero poner excusas por él, así que no lo toméis de esa manera. Somos compañeros. Somos iguales. Cuando éramos niños, y me preguntaba si podía masturbarse delante de mí, a veces yo me ponía en plan, '¡Joder sí, quiero ver eso!'".

Louis C.K. ha sido acusado por cinco mujeres de masturbarse frente a ellas sin su consentimiento, y el propio actor reconoció las alegaciones.

"No tiene que ver con las otras mujeres que hablan de lo que les hizo. A mí no podía ofrecerme nada. Solo éramos amigos. A veces, sí, quería verlo, era increíble. Otras veces decía 'Joder no, qué asco' e nos íbamos a por pizza".

Silverman clarifica que sus encuentros tuvieron lugar hace años cuando estaban "dejando volar nuestras banderas frikis". También revela que ella y C.K. solían quitarse la ropa y tirarla por la ventana y bajar desnudos en el ascensor a por ella.

"Una vez que se volvió poderoso, aunque fuera solo dentro de su comunidad, sentía que era la misma persona, pero la dinámica era diferente y no era correcto. Incluso en el artículo hablan de cómo intentó contactar con algunas de esas mujeres para decir que la había jodido y lo había hecho mal.

No estoy diciendo que todo el mundo deba aceptar a Louis de nuevo. Creo que tiene remordimientos. Solo quiero que hable de ello en el escenario. Va a tener que encontrar su camino o no encontrarlo".