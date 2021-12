Sarah Jessica Parker estaría "destrozada" y "furiosa" tras descubrir las acusaciones contra Chris Noth: "No tenía ni idea"

Chris Noth está siendo el foco de la noticia desde que hace unas semanas dos mujeres denunciaran públicamente que el actor de 'Sexo en Nueva York' había abusado de ellas sexualmente. Tras estos primeros relatos han aparecido más mujeres contando hechos similares sobre el intérprete a lo largo de las décadas.

¡Cuidado hay spoilers del primer capítulo de 'And Just Like That', Chris Noth regresaba a la primera línea audiovisual tras volver a interpretar a Mr. Big en la secuela de la serie, 'And Just Like That', donde vemos su muerte en el primer episodio de la serie.

Ahora, una fuente ha hablado para el medio 'Us Weekly' sobre cómo se encuentra Sarah Jessica Parker tras conocer la polémica. Sarah y Chris formaron una de las parejas más importantes de la televisión y han sido durante años compañeros en 'Sexo en Nueva York'.

Así, esta fuente asegura que Sarah Jessica Parker estaría "destrozada" al descubrir estas denuncias: "Ella es ferozmente protectora con Carrie Bradshaw y está furiosa porque ella y todos los demás en la serie han sido puestos en esta posición", empieza diciendo.

"No se trata del dinero, sino de su legado. Carrie tenía que ver con ayudar a las mujeres y ahora, bajo su supervisión, las mujeres dicen que han sido lastimadas", añade.

"Se toma muy en serio el poder de ser Carrie Bradshaw. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y, aunque SJP sabe que se trata de él, no de ella, siente que ha defraudado a todos". La fuente termina diciendo que Sarah Jessica Parker "'no tenía ni idea sobre los supuestos incidentes' y se siente sorprendida" ya que "todavía está procesando lo que ha sucedido".

El mensaje que mandaron las actrices de 'Sexo en Nueva York'

Una vez que se hicieron públicas las denuncias de estas diferentes mujeres contra Chris Noth las tres protagonistas de 'And Just Like That', Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon, mandaron un comunicado conjunto donde decía que estaban del lado de las víctimas:

"Estamos profundamente entristecidas de escuchar las declaraciones en contra de Chris Noth. Apoyamos a las mujeres que han salido a compartir sus dolorosas experiencias. Sabemos que tiene que ser algo muy difícil de hacer y las felicitamos por eso".

