Sarah Jessica Parker dice entre lágrimas sobre 'And Just Like That': "No pensé que iba a suceder"

'Sexo en Nueva York' ha regresado con una precuela llamada 'And Just Like That' donde nos cuentan la vida de tres de sus protagonistas casi 20 años después mostrando cómo es la vida de Carrie, Charlotte y Miranda con más de 50 años.

Así, tras el estreno de los primeros episodios HBO Max ha publicado una entrevista con Kristin Davis, Cynthia Nixon y Sarah Jessica Parker donde hablan de cómo ha sido el regreso.

"Estamos de regreso porque queremos estar. Nadie nos arrastró de regreso. Esta fue una decisión muy reñida para estar aquí y contar esta historia de esta manera e invitar a toda esta gente nueva", dice Sarah Jessica Parker.

Además, Kristin Davis habla sobre el nuevo contexto en el que sus protagonistas se desenvolverán con un mundo mucho más diverso que el que conocimos: "Tuvimos la idea de volver de esta manera que hemos vuelto con un nuevo tipo de mundo más amplio", asegura. "Tienen un elenco tan brillante y tienen un punto de vista tan interesante".

En esta ocasión Cynthia Nixon ha tenido la oportunidad de estar, además, detrás de las cámaras dirigiendo uno de los capítulos: "Dije que sí de inmediato, aunque estaba muy, muy asustada, pero ha sido realmente asombroso".

La actriz también quiso poner en valor lo importante que ha sido para ellas volver a estar juntas después de tanto tiempo y el recorrido que ya tenían: "Nunca llegas a trabajar con personas tanto tiempo, de esta manera, con esta profundidad".

Por último las tres actrices se han puesto a llorar mientras Sarah Jessica afirma sobre la ficción: "No pensé que iba a suceder".

