Sandra Oh responde si volverá a 'Anatomía de Grey' y cómo cree que es Cristina Yang ahora

La última temporada de 'Anatomía de Grey' ha sido una montaña rusa de emociones y ha hecho posible regresos que los fans no podían llegar ni a soñar. Ahora se acaba de anunciar su renovación por una nueva temporada.

Sin embargo, ha habido una gran ausencia que los seguidores del drama médico siguen pidiendo, y es una aparición de Cristina Yang, el personaje de Sandra Oh.

Teniendo en cuenta la cantidad de personajes 'muertos' que la serie ha rescatado esta temporada, no debería ser tan difícil imaginar un cameo de la "persona" de Meredith Grey. Sin embargo, Sandra ha vuelto a explicar su punto de vista y por qué para ella eso pertenece a su pasado.

En una participación en el podcast Asian Enough de Los Angeles Times, la actriz responde tajante a si volverá al final de la serie:

"No. Aunque me encanta, y esa es la razón también de que aprecie tanto la serie... que aún me siguen preguntando esto", reconoce.

"No es muy común, diría yo, poder ver tan claramente el impacto de un personaje. De alguna manera, tú haces tu trabajo en una burbuja y lo dejas ir. Dejé esa serie, Dios mío, hace casi siete años. Así que en mi mente, se ha acabado. Pero para mucha gente, sigue estando muy viva. Y aunque lo entiendo y me encanta, yo he pasado página", aclara.

"Así que, por favor venid conmigo a 'Killing Eve', o ahora a 'The Chair', y a nuevos proyectos. Venid a ver los personajes que estoy interpretando que están mucho más profundamente en... la experiencia Asiática Americana".

Cómo es ahora Cristina Yang para su actriz

Respecto a cómo cree Sandra Oh que habría vivido Yang la crisis sanitaria del coronavirus, muy retratada en la serie, reflexiona:

"Cristina, imagino que al igual que todos los trabajadores sanitarios, estaría a mil en la primera línea intentando solucionar los grandes problemas. Esta pandemia ha hecho las brechas de la sociedad aún más obvias y problemáticas, así que ella probablemente está atacando a los problemas sistemáticos, no solo los problemas del día a día", asegura.

