Samuel L. Jackson volverá a 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D'

Samuel L. Jackson será la guinda que cerrará la primera temporada de 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D'. El actor que encarna a Nick Fury en la saga cinematográfica 'Los Vengadores' volverá a la serie como estrella invitada en el último episodio de la ficción de la ABC.



"¡Lo hice!, finalmente he actuado en el episodio final de la temporada", afirmaba Samuel L. Jackson al portal Vulture. Sin embargo, pocos son los detalles que conocemos de su intervención en la serie. Cuando el portal le pregunto al actor sobre su papel, este respondió: "¡Vosotros estáis tratando de que me despidan o maten! Yo no hablo de los asuntos de Marvel. Ninguno de los que trabajamos con ellos lo hacemos".



Samuel L. Jackson no es el único actor que ha hecho un cameo en la serie. Cobie Smulders o Stan Lee tampoco se quisieron perder la oportunidad de participar en el universo de Marvel y hacer una aparición en la ficción que amplía el universo de los Vengadores en la pequeña pantalla.



El 10 de octubre, la cadena ABC confirmó que alargaría la primera temporada de 'Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D' a 22 episodios, dada la buena acogida que la serie ha tenido. La ficción ha sido creada por Joss Whedon, que se encuentra actualmente en Corea del Sur rodando 'Los Vengadores 2', largometraje que vuelve a reunir a algunas de las caras más conocidas del universo Marvel.



Marvel acaba de estrenar la película 'Capitán América: El soldado de invierno' protagonizada por Chris Evans (Steve Rogers/Capitán América), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Viuda Negra), Robert Redford (Alexander Pierce), Samuel L. Jackson (Nick Fury), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldado de invierno) y Anthony Mackie (Sam Wilson/Halcón), que ha cosechado unos buenos resultados en taquilla consiguiendo el número uno en Estados Unidos y Canadá.