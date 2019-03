Ryan Murphy responde a las críticas de la familia de Gianni Versace ante el estreno de la segunda temporada de 'American Crime Story': "No es un trabajo de ficción"

'The Assassination of Gianni Versace', la segunda temporada de 'American Crime Story', llega este viernes 19 de enero a la cadena FX. A pesar de que la familia del diseñador ha demandado a la cadena por la serie, ya que dice que no "autorizó el libro en el que está parcialmente basada".

La segunda entrega de 'American Crime Story' está basada en el libro de Maureen Orth de 1999, titulado 'Vulgar Favors: Andrew Cunanan, Gianna Versace and the Largest Failed Manhunt in U.S. History'.

Ante esta denuncia, Ryan Murphy, creador de la ficción de FX, se ha pronunciado al respecto. En declaraciones a Entertainment Weekly, Murphy ha defendido el trabajo de Orth: "La familia Versace ha dicho que es un trabajo de ficción; no es un trabajo de ficción. 'ACS: Versace' está basada en un libro de no ficción de Maureen Orth que ha sido discutido, analizado e investigado durante cerca de 20 años".

"Ella ha trabajado para 'Vanity Fair'. Maureen Orth es una periodista impecable y nosotros apoyamos su investigación. Nuestra serie está basada en su investigación, así que no es un trabajo de ficción, es un trabajo sobre no ficción obviamente con elementos de docudrama. No estamos haciendo un documental", continúa la defensa de Ryan Murphy de la nueva temporada de 'American Crime Story'.