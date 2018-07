Ryan Murphy, entre dos temas para la nueva temporada de 'American Horror Story'

El rodaje de la sexta temporada de 'American Horror Story' comenzará el próximo mes de junio, pero Ryan Murphy aún no se ha decidido por el tema que tratará.



Según ha revelado en el PaleyFest, Murphy baraja dos temas para la nueva entrega de la serie de FX: "Lo más interesante de esta temporada es que hemos estado barajando dos ideas a la vez, algo que nunca habíamos hecho. No quiero decir de que se trata, pero os aseguro que todos aquellos que me acompañan hoy aquí podrían volver si quisieran hacerlo".



Poco más se sabe sobre esta temporada, salvo que repetirán Angela Bassett y Lady Gaga en el reparto protagonista.