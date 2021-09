Ryan Hurst ('Sons of Anarchy') muestra sus abdominales tras la foto viral donde aparece caracterizado enorme y obeso

Ryan Hurst (45 años) lleva mucho tiempo delante de la pantalla. Por ejemplo, lo pudimos ver en 'Salvar al soldado Ryan' en el año 1998, y si lo comparamos con sus apariciones en series y películas actuales es evidente el trabajo de gimnasio.

Alcanzó la fama con su papel en 'Hijos de la Anarquía' interpretando al carismático 'Opie' Winston y más tarde como Beta en 'The Walking Dead'.

El actor, de 1’90 de altura siempre ha hecho papeles en los que demostraba su fuerza física a pesar de su aparente delgadez. Sin embargo, en los últimos días se hizo viral una imagen que él mismo subía a su cuenta de Instagram en el que se le podía ver caracterizado como un Thor enorme y obeso en el videojuego 'God of War'.

En cuestión de minutos, la publicación se llenó de comentarios de fans asombrados ante la subida de peso del actor. Ryan Hurst acompañó la foto con esta frase: "luzco mucho mejor en persona, creedme".

Para demostrar que lo que decía era cierto, compartió una publicación en la que aparece sin camiseta, presumiendo de abdominales y brazos. Este tipo de fotografía no son habituales en su perfil, por eso dejó a todo el mundo impresionado. "Oh, vanidad mi vieja amiga. El juego CGI me había puesto guarro" fueron las palabras que puso el actor acompañando a la fotografía, haciendo referencia a que su caracterización en el videojuego solo era eso, una imagen hecha por ordenador.

Alguno de sus amigos comentaron la foto, como fue el actor Michael Cudlitz que puso "Está bien celebrar los resultados de un duro trabajo" mientras que Kenny Johnson dijo "Vaya, pensé que eras Chris Hemsworth, pero más grande". A pesar de que la obesidad no era cierta, en la publicación sin camiseta podemos ver evidentes signos de una pérdida de peso importante. De hecho, un deportista y experto en salud comentó: "perder todo ese peso no es saludable".

