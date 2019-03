La polémica vuelta de 'Hijos de la Anarquía', bate récord de audiencia

"Straw", así se titulaba el episodio con el que la ficción protagonizada por Charlie Hunnam -quién dará vida a Christian Grey en '50 sombras de Grey'- ha abierto su sexta temporada. Un capítulo que, bien sea por la mediático incorporación de a la saga de Grey, por la polémica generada o porque la serie había ido aumentado sus seguidores con los últimos capítulos, ha batido sus récords de audiencia con casi seis millones de espectadores.



El promedio de 5,87 millones de seguidores es la cifra más alta que ha obtenido la ficción creada por Kurt Sutter desde que viera la luz en 2008. Sin embargo, no todo son buenas noticias en el regreso, ya el alto contenido violento de la premiere le ha valido no pocas críticas a la serie, entre ellas una protesta formal del grupo de vigilancia conservadora Parents Television Council (PTC).



POLÉMICO ESTRENO

El pasaje que ha desatado la polémica es la secuencia que sigue a un niño en su camino a la escuela, donde con una pistola semi-automática, que saca de su mochila, comienza a disparar a sus compañeros de clase. Lo cierto es que la escena no muestra la matanza en el interior del centro y solo se ve la escuela desde fuera inundada de gritos, así como el cuaderno del joven, lleno de páginas con imágenes perturbadoras.



Aunque el estreno llega nueve meses después del mortífero ataque en la Escuela Primaria de Newton, Connecticut, el PTC no ha dudado en movilizarse y mostrar su desacuerdo ante tales escenas.



EL PTC, que recientemente protestó por el controvertido vídeo que protagonizó Miley Cyrus en los premios de la MTV, utilizó el episodio como un ejemplo claro de contenido inapropiado dentro de su campaña para una "elección libre de los consumidores de los canales por cable".



"Lo que mostró la FX con este episodio es una razón suficiente para que los consumidores tengan la opción de no subscribirse a una cadena con un material tan violento y perturbador", dijo el presidente del PTC Tim Winter. "Piense en los padres que han sido personalmente afectados por tiroteos en las escuelas de la vida real".



El grupo, que llevo la queja al Congreso, instó a "tomar en serio la Television Consumer Freedom Act (Ley de la libertad del consumidor de televisión), que permitirá a los espectadores la posibilidad de elegir y de pagar únicamente por las redes de cable que quieran".



El creador de 'Hijos de la Anarquía' también se manifestó sobre el polémico capítulo. "Pensé mucho en ello", declaró Sutter a The Hollywood Reporter. "Había una parte de mí que realmente no quería hacerlo porque puede que me vean como alguien sensacionalista", reconoció. "Pero, lo cierto, es que también sentí que no iba a quedarme parado por miedo al retroceso".



'Hijos de la Anarquía' se emite en Estados Unidos a través de la cadena FX, y en España podemos verla de la mano de Fox Crime.