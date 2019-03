Showtime prepara una miniserie sobre el fundador de Fox News, Roger Ailes, basado en el best-seller 'The loudest voice in the room' de Gabriel Sherman.

La serie contará con 8 capítulos y tratará las acusaciones de acoso sexual que hicieron caer el reinado de Fox News. El piloto está escrito por Tom McCarthy ('Spotlight').

Russell Crowe dará vida a Ailes, que se vio obligado a dimitir en 2016 tras una serie de escándalos sexuales, y será contada desde varios puntos de vista.