Lili Reinhart es una de las actrices de Hollywood que está luchando abiertamente contra el racismo en la oleadas de protestas que están surgiendo en Estados Unidos a raíz de la muerte de George Floyd.

La protagonista de 'Riverdale' ha publicado varios mensajes donde se queja de la preocupante situación que viven día a día las personajes de color: "Quiero decir que me avergüenzo del racismo que existe en este país. Se nos enseña a mirar a nuestros oficiales de policía como serviciales y amigables cuando aprendemos sobre 'líderes' en la escuela primaria. Nuestros "líderes" nos han fallado hoy", empieza diciendo en un comentario que dejó en Twitter hace unos días.

"No puedo empezar a imaginarme el horror de preocuparme de que tus "líderes" no te protejan por el color de tu piel. Sé que existe el privilegio blanco y nunca podría entender completamente cómo es ser oprimido por mi raza", continúa. Para terminar: "No tengo todas las palabras correctas, pero te apoyo. #BlackLivesMatter".`

Además, Lili ha compartido en su cuenta de Stories de Instagram que iba a asistir a una manifestación LGBTQ+ en apoyo al Black Lives Matter junto a un revelador mensaje, que puedes ver en el vídeo, donde se declaraba abiertamente una "orgullosa mujer bisexual".

Lili ha estado saliendo con su compañero de 'Riverdale' Cole Sprouse durante los últimos 3 años pero en las últimas semanas se ha comentado que la pareja podría haber roto su relación durante el confinamiento a causa del coronavirus.

