Los fans de 'Batwoman' se han quedado impactados con la noticia. Ruby Rose, protagonista de la serie de DC, ha decidido abandonar el papel después de sólo una temporada, dejando a la ficción sin protagonista.

Ruby Rose ha decidido abandonar 'Batwoman', serie de la que era protagonista, tan sólo trabajar en la primera temporada. Debido a la decisión imprevista, ahora la cadena y el estudio tendrán que volver a buscar a una actriz principal para la temporada 2.

"He tomado la difícil decisión de no volver a 'Batwoman' la próxima temporada. Esta no es una decisión que haya tomado a la ligera, ya que tengo el mayor respeto por el reparto, el equipo y todos los involucrados en la serie tanto de Vancouver como de Los Angeles. Estoy muy agradecida a los productores ejecutvos Greg Berlanti, Sarah Schechter y Caroline Dries no solo por darme esta increíble oportunidad, sino por darme la bienvenida al universo de DC que tan bellamente han creado. Gracias Peter Roth y Mark Pedowitz y a los equipos de Warner Bros. y The CW, que pusieron tanto en la serie y siempre creyeron en mí. Gracias a todos los que hicieron de la primera temporada un éxito. Estoy realmente agradecida", ha explicado la actriz en un comunicado.

