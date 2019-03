El romance de Jennifer Anniston con un actor de 'Friends' que le pasó factura en la serie

Si por algo es característico 'Friends', aparte de por sus tronchantes diálogos y por sus característicos protagonistas es por los innumerables cameos que han realizado grandes actores en la serie. Personalidades como Bruce Willis, Julia Roberts o Brad Pitt se han dejado ver en la icónica ficción, con pequeñas interpretaciones. Generalmente estos cameos duraban pocos capítulos y muchos de ellos estaban relacionados con las relaciones amorosas de Rachel (Jennifer Aniston).

Como sabéis, Pitt y Aniston estuvieron casados en la vida real, pero el actor no apareció como su novio en la serie. La protagonista de 'Cómo acabar con tu jefe' estuvo relacionada sentimentalmente con varios actores de la serie. En concreto, uno de ellos protagonizó a su novio en la ficción.

Tate Donovan ('The O.C') realizó un cameo en la serie durante varios episodios en los que aparecía como Joshua Bergen el novio de Rachel. Al parecer, el intérprete pasó uno de los peores momentos de su vida durante el rodaje de la ficción. Así lo ha confesado al medio Us Weekly. Donovan estaba pasando por una ruptura real con Aniston cuando se encontraba en medio de la filmación, por lo que la experiencia para el intérprete fue "realmente dolorosa y dura".El actor explicó que lo incómodo de la situación fue que estaban rompiendo en la vida real: "Fue complicado actuar, y actuar como si no nos conociéramos, y nos enamorásemos o lo que fuera, cuando realmente nos estábamos separando. Eso fue duro".

'Friends' | NBC

El actor también explicó que la única razón por la que su personaje apareció durante seis episodios fue porque él y Aniston estaban rompiendo. Aun así, Donovan guarda un buen recuerdo de sus compañeros de reparto: "Esas seis personas fueron increíbles para mi, fueron fantásticos, fue una gran experiencia, ver cómo la gente puede tratarte tan bien. Tu sigues haciendo tu trabajo aunque te estés muriendo por dentro", concluía el intérprete.

Esta claro que muchos actores se enfrentan al riesgo de enamorarse de un compañero de rodaje. En ocasiones esto puede hacer que los guiones sufran modificaciones, afortunadamente para 'Friends', Donovan solo apareció realizando un pequeño cameo y la serie siguió su curso después de la ruptura.