Robin Wright, por la igualdad salarial: "Me dijeron que se me estaba pagando lo mismo y he descubierto que no es así"

"Me dijeron que se me estaba pagando lo mismo, y les creí, y recientemente he descubierto que no es el caso... así que eso es algo que tendré que investigar". Con esta declaración a la revista digital 'The Edit', Robin Wright vuelve a la lucha por la igualdad salarial.

La actriz no quiere entrar a dar más detalles en la entrevista, pero tras estas palabras, se avecina una nueva batalla entre Wright y Netflix. La plataforma estrenará a finales de mayo la quinta temporada de 'House of Cards', serie que Robin Wright co-protagoniza junto a Kevin Spacey. Los actores interpretan al matrimonio Underwood, inquilinos de la Casa Blanca.

El personaje que interpreta Wright, Claire Underwood, ha ido ganando peso en la trama a lo largo de cuatro temporadas, por lo que la actriz ya peleó con Netflix para igualar su salario al de su compañero Spacey.

"Claire y Francis son iguales en cuanto a su poder, su unión y el argumento de la historia. Puede que yo no tenga tantas escenas o diálogo como Francis, pero es que Claire no necesita verbalizar tanto. Francis es un orador, un poeta, y Claire es el poder que se sienta en las sombras y le dirige, pero son compañeros igualmente", justifica la actriz.

La plataforma buscó justificar la diferencia salarial entre Wright y Spacey e incluyó medir los datos de audiencia de 'House of Cards' cuando era ella la única que aparecía en pantalla y compararlos con los de él. Todo apunta a que si la actriz no llega a un acuerdo con Netflix, el papel de Claire Underwood peligraría en la serie.

Otra actriz que también ha declarado que no todo lo que se anuncia sobre igualdad salarial es así, ha sido Mayim Bialik. La actriz puso como condición para renovar en 'The Big Bang Theory' que tanto ella como su compañera Melissa Rauch igualaran su sueldo con el resto del reparto de la comedia de CBS.