Robert Kirkman ('The Walking Dead') habla sobre la relación de Rick con Negan

El creador de los cómics en los que se basa la serie de AMC 'The Walking Dead', Robert Kirkman, no ha podido disimular su emoción por la aparición de Negan, el nuevo villano.

En una entrevista con Movie Web, Robert Kirkman ha explicado por qué el líder de Los Salvadores es el antagonista ideal para Rick. "Es un tipo mucho menos temperamental que el Gobernador. No va a perder los nervios y disparar a su gente. Es un tipo que, al igual que Rick, ha sobrevivido a cosas horribles gracias a una filosofía de vida que le funciona", ha opinado el guionista.

Kirkman ha elegido cautelosamente sus palabras para definir a Negan: "No diría exactamente que Negan es una versión corrupta de Rick, pero sí que es un personaje sobre el que no tiene ninguna ventaja", ha explicado el creador. "Negan es amable. Negan es respetuoso. Negan es un psicópata. Negan es despiadado. Ya hemos anunciado que es un personaje poliédrico. Tiene un sentido el honor muy agudo y un sólido sistema de valores", ha comentado el creador de 'The Walking Dead'.

"He visto escenas de los cómics venir a la vida justo delante de mis ojos, pero al ver a Jeffrey Dean Morgan con su vestuario, sosteniendo a Lucille y diciendo palabrotas es la mejor adaptación hasta el momento", ha expresado Kirkman.

Sin duda la aparición de este nuevo personaje pone la guinda al final de la sexta temporada. 'Last Day On Earth', el último capítulo, se estrenará en Fox el 4 de abril, apenas 24 horas después de estrenarse en Estados Unidos.