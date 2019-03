La predicción de Robb Stark del final de 'Juego de Tronos' es más fatídica que la Boda Roja

Cada vez estamos más cerca de la temporada final de 'Juego de Tronos', una de las series que más ha dado que hablar en los últimos años. Por ella han pasado multitud de personajes de los que su creador George R.R. Martin no ha dudado en desprenderse. Uno de ellos fue el de Robb Stark, interpretado por la estrella de 'Bodyguard', Richard Madden, que ha vuelto a hablar de la serie de HBO, pero sin dar muy buenas premisas a sus seguidores.

"Creo que solo van a quedar tres dragones volando y todo el mundo muerto", vaticinó el intérprete sobre el final de 'Juego de Tronos' a The Hollywood Reporter.

Aunque hasta este desenlace podría ser demasiado optimista para la serie, ya que uno de los dragones de Daenerys se pasó al bando del Rey de la noche transformado en una criatura no muerta, en la séptima temporada.

A pesar de que por su pesimismo no lo parezca, el actor ha negado guardar ningún resentimiento a la ficción por la Boda Roja, y confiesa no poder esperar a la nueva temporada. Además, también asegura no ser capaz de reconocerse a sí mismo en el papel de Robb Stark."Ahora no soy más que un espectador, lo cual es muy bueno", ha declarado.

Para saber si se cumplen sus fatídicas predicciones, habrá que esperar al estreno de la octava temporada de 'Juego de Tronos'.