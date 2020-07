Como en toda fecha señalada, los actores y actrices utilizan Instagram para mostrar al resto del mundo su amistad y buena relación con sus compañeros de reparto. Y de paso hacer alguna que otra broma.

En este caso no podía ser otro que KJ Apa, actor que interpreta en la serie adolescente 'Riverdale' a Archie Andrews y muy activo en redes sociales con sus post divertidos y desenfadados.

Por el cumpleaños de su compañera de reparto y novia ficticia Camila Mendes, el actor ha publicado una foto de ambos en el rodaje.

Escueto en su mensaje, el actor comentó en el pie de la imagen "feliz cumpleaños Camilla besos". A simple vista nada fuera de lo normal, pero que esconde una broma entre compañeros de la que algunos seguidores se han percatado.

El nombre de la actriz es Camila, con una ele, no con dos, como el actor escribió. En algunos comentarios se ha visto cómo sus seguidores han corregido al actor, criticando su falta de atención o cercanía con la actriz por no saber eso. KJ no ha dudado en contestar a uno de ellos insistiendo que "así es como se escribe correctamente".

Y es que con lo de la falta de cercanía, nada más lejos de la realidad. Por lo visto, KJ Apa acostumbra a llamar así a Camila para fastidiar. Una broma en la que se refleja su buena relación fuera del set de rodaje y la gran química que poseen los actores tanto dentro como fuera de la pantalla y que no podía dejar de mostrarse para felicitar a su compañera en su 26 cumpleaños.

Seguro que te interesa

¿Es una pulla? Cole Sprouse ('Riverdale') dedica un mensaje a Camila Mendes "obligado"