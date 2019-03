Rihanna llega a 'Bates Motel' como Marion Crane

La Marion Crane de 'Bates Motel' no se parecerá en nada a la de 'Psicosis'. Rihanna llega a la serie de A&E para interpretar al recordado personaje de la película de Alfred Hitchcock 'Psicosis' que interpretó Janet Leigh.

Rihanna se une a 'Bates Motel' en su quinta temporada, que llegará a A&E el próximo 20 de febrero. La cantante interpretará a uno de los personajes más icónicos del cine, Marion Crane, célebre por ser la protagonista de uno de los giros más sorprendentes de la historia del cine y, por supuesto, por su muerte en la ducha.

Pero la Marion de 'Bates Motel' será diferente: "Estamos tomando retazos de la historia y definitivamente los usaremos para que sea reconocible, simplemente elegimos una dirección diferente", dice Kerry Ehrin, productor ejecutivo de la serie.

