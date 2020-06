Desde hace unas semanas Estados Unidos y gran parte del mundo está saliendo a las calles para manifestarse en contra del racismo a través del movimiento Black Lives Matter que surgió tras la muerte de George Floyd.

Una de las formas que se ha querido manifestar el apoyo a esta causa ha sido publicando en tus perfiles de las redes sociales un recuadro negro. Además, muchos otros rostros conocidos han querido unirse a estas protestas saliendo a la calle.

Algunos de los actores más implicados han sido los protagonistas de 'Riverdale' Cole Sprouse, quien llegó a ser detenido en una manifestación, o Lili Reinhart. Pero varios son los que han comentado el silencio de su compañero en la serie KJ Apa sobre el tema.

Un silencio que ha sido recriminado a través de Twitter por parte del comediante Elijah Daniel quien no dudo en hacérselo saber al actor después de recibir un comentario donde le decían: "Deberías ver 'The hate you give me!", una película donde aparece KJ Apa y que trata precisamente sobre el asesinato de un joven negro por un policía.

"Me encanta esa película, pero tengo una pregunta, sin relación alguna con la pelea que tuve anteriormente con él, si KJ era el coprotagonista de esa película, ¿por qué está tan callado? Tiene un público joven muy grande y le pagaron por estar en una película sobre la brutalidad policial y ... ¿publicó un cuadrado negro?", decía hace unos días en la red social.

Ahora, días después de que publicara estas palabras KJ Apa ha querido contestarle con el siguiente mensaje donde deja clara su postura: "No necesito publicar sobre mis opiniones y creencias para que sean reales para mí. Apoyo a Black Lives, pero no creo que sea necesario demostrárselo a la gente lo hago publicando mi asistencia a estas protestas".

