El reparto de 'Orange is The New Black' se moviliza bajo el lema "Vaginas contra Trump"

El rechazo a Trump se contagia rápidamente entre las estrellas de cine y televisión. Las últimas en unirse a la campaña de desprestigio contra el magnate Donald Trump han sido algunas de las actrices de la serie 'Orange is The New Black'.

Tanto es así, que las actrices se han customizado unas camisetas con el lema 'Vaginas contra Trump', con el que responden a los numerosos comentarios machistas que ha vociferado el controvertido empresario.

Lea DeLaria, Emma Miles, Tatyn Manning y otros miembros de la producción han lucido orgullosas la citada camiseta y han publicado una foto en las redes sociales para demostrarlo. Además, a la fotografía la acompaña una frase que sentencia: "El casting y equipo de 'Orange is the new black' dice que te jodan Trump".