La reivindicativa confesión de Emilia Clarke sobre 'Juego de Tronos'

"En 'Juego de Tronos' siempre me han pagado lo mismo que a mis compañeros masculinos", ha declarado Emilia Clarke durante el Festival de Cannes, donde ha presentado la película 'Han Solo'. "Fue mi primer trabajo y no hubo discriminación por ser mujer en mi sueldo", aseguró la actriz en una entrevista para 'Variety' sobre el movimiento Women in Motion.

Clarke se encuentra en pleno rodaje de la temporada final de 'Juego de Tronos', donde interpreta a uno de los personajes protagonistas, Daenerys Targaryen. A la actriz le parecen "realmente impactantes" las noticias sobre desigualdad salarial entre hombres y mujeres en los repartos de series de éxito, como se conoció en 'The Crown'. "Comienzas a profundizar y ver dónde está, y abunda en la industria. Sobre todo al principio, hay que tenerlo en cuenta y decir: "¿Puedes verificarlo?", dijo sobre el manejo de las negociaciones. "Simplemente empiezas a luchar más duro por eso".

A Emilia Clarke también le preguntaron sobre el desenlace de 'Juego de Tronos', a lo que respondió de manera enigmática, pero contundente: "Será como ninguno de nosotros imaginamos".