Reencuentro de Bryan Cranston y Jane Kaczmarek en 'Breaking Bad'

Los protagonistas Bryan Cranston y Jane Kaczmarek vuelven a compartir plató siete años después del final de 'Malcolm in the middle'. Y no es porque vaya a hacerse una película, como ocurre con 'Entourage' o 'Bored to Death'.



La actriz que interpretó a Lois en la serie de Fox aparecerá en los extras del DVD de 'Breaking Bad', según informa Huffington Post. La noticia del reencuentro entre los actores saltó a través de Twitter, cuando Jane Kaczmarek publicó un 'tuit' desde su cuenta: "Sí, es cierto. Voy a estar en 'Breaking Bad'. ¡No puedo esperar a que todos lo veáis!".



Después, Dean Norris (quien interpreta a Hank en 'Breaking Bad'), publicó una imagen en la que aparecía con los dos y mezclaba el título de la comedia con su personaje ("Hankum in the Middle"), confirmando el reencuentro entre los actores.



Habrá que esperar hasta el verano para ver los últimos 8 capítulos de la serie de AMC. Bryan Cranston recogió el premio al mejor actor en la última edición de SAG Awards, celebrada este domingo en Los Ángeles.