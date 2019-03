Las redes sociales se llenan de emotivos mensajes tras el final de 'The Vampire Diaries'

'Crónicas Vampíricas', la serie creada por Julie Plec y Kevin Williamson, finalizaba este viernes tras ocho años en antena con un trágico final: la muerte de uno de sus protagonistas.

El final de la serie de The CW ha llenado de emotivos mensajes de sus seguidores las redes sociales. Los actores de 'The Vampire Diaries' también han utilizado sus cuentas de Twitter para despedirse de sus fans y agradecer todo el apoyo que han tenido desde que se estrenó la ficción en 2009.

Los creadores de la serie, los actores protagonistas y otros intérpretes que han pasado por la serie a lo largo de estas ocho temporadas han querido despedirse de 'The Vampire Diaries' a través de las redes sociales.

Wow saying good bye to 8 years... wow. Thank you all! Watching the Finale right now! Thank you… https://t.co/dkuhYFj8Ju — Ian Somerhalder (@iansomerhalder) 11 de marzo de 2017

Dear TVD Family, thank you for everything. #TVDForever — Kevin Williamson (@kevwilliamson) 11 de marzo de 2017

I'll always be grateful to #TVD for the doors it opened for me, the people it put in my life, and @julieplec letting me kiss @iansomerhalder — Chris Wood (@ChristophrWood) 11 de marzo de 2017