¿Recuerdas a Rachel y Richie en 'Cosas de casa'? Telma Hopkins y Bryton James se reencuentran 23 años después del final de la serie

'Cosas de casa' se estrenaba en 1989 y estuvo en emisión casi 10 años tras su final en 1998. La ficción que contaba la vida de la familia Winslow se convirtió en una de las más exitosas de los años 90 y, hoy en día, sigue siendo todo un referente televisivo.

Muchos eran los personajes que nos robaron el corazón en la sitcom como el inigualable Steve Urkel, interpretado brillantemente por Jaleel White, o Laura Winslow a quien encarnó Kellie Shanygne Williams. Pero, además de los grandes protagonistas había otros personajes que a los que los respetadores les cogieron un gran cariño.

Unos de estos fueron inRachel y Richie Crawford interpretados por Telma Hopkins y Bryton James. Telma daba vida a Rachel, la hermana de Harriette quien se va a vivir a su casa junto a su hijo pequeño Richie (Bryton James).

Bryton James tenía solo 4 años cuando empezó a encarnar a Richie, su primera experiencia como actor al lado de Telma. Pues bien, ahora 23 años después del final de la serie los actores vuelven a trabajar juntos.

Telma se une al reparto de la serie 'The Young and the Restless' donde ya trabaja James. Por este motivo, los intérpretes han hablado con 'Entertainment Weekly' donde hablan de cómo ha sido volver a reunirse encima de un escenario.

"Es como volver a casa", afirma Hopkins a EW. "Es un círculo completo. Siento como si nunca haya perdido el contacto con él, pero ciertamente es agradable mirar al otro lado de una habitación y ver esa cara sonriente a la que estoy tan acostumbrada. Me siento como en casa, como una familia".

Mientras que James dice: "Actuar fue cómodo y sin esfuerzo cuando nos subimos al escenario juntos", explica. "Cuando comenzó la escena tuvimos que actuar como si no nos conociéramos, pero me ha recordado y me ha hecho sentir muy agradecido por cuánto tiempo he podido hacer esto porque Telma es una de las razones por las que lo he disfrutado durante 30 años. Pisar mi primer escenario con ella y que Telma sea quien me hiciera sentir tan cómodo y como en casa en ese entonces, es muy especial".

Además, Bryton James ha querido dedicar unas bonitas palabras a su compañera a través de Instagram donde escribe: "Hace 31 años me abrazó en mi primer día en el set .. ¡¡¡Y ahora tengo el honor de compartir escenario una vez más con la incomparable Telma Hopkins!!!! NO TE PIERDAS #YR a partir del 1 de junio".

