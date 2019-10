La noticia de la cancelación del spin off de 'Juego de Tronos' protagonizado por Naomi Watts caía ayer como un jarro de agua fría entre los seguidores de la adaptación televisiva de las novelas de George R.R. Martin.

Horas después HBO anunciaba que sí habrá otro spin off que lleguemos a ver, el de 'House of the Dragon'. Tienes todos los detalles aquí.

A Emilia Clarke, que ha interpretado durante años a Daenerys Targaryen, dichas informaciones le pillaron en el preestreno de su próxima película, 'Last Christmas', en Nueva York. Y allí los periodistas de Entertainment Tonight le preguntaron por su opinión sobre lo ocurrido.

Esta fue su respuesta: "No sé muy bien lo que ha pasado. Es difícil llevar las cosas adelante. Probablemente se hará en otro momento, pero si se supone que no estaba destinada a hacerse ahora, entonces estoy absolutamente segura de que es porque sabían que no era tan bueno como necesitaban que fuera".

Emilia parece haber ahora cerrado el capítulo de 'Juego de Tronos' y se encuentra centrada en otros proyectos como actriz. ¿Le habrá gustado la idea de que los Targaryen vayan a ser los protagonistas del spin off que sí se hará?

