La razón por la que Ruby Rose no podía parar de llorar después de conocer que iba a ser ‘Batwoman’

SE LO CONTÓ A JIMMY FALLON

La actriz Ruby Rose, a quién vimos dar vida a Stella Carlin en 'Orange Is The New Black' y que actualmente está a punto de estrenar 'Megalodón' será la nueva 'Batwoman'. La actriz acudió al programa ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon y contó el motivo por el que no podía parar de llorar cuando se enteró de la noticia.