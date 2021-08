La razón por la que Miranda Cosgrove desapareció después de 'iCarly' y por qué ha vuelto ahora

Más información Miranda Cosgrove comparte la primera imagen del regreso de 'iCarly' y sus actores están cambiadísimos 10 años después

A través de 97 episodios y de 6 temporadas, Miranda Cosgrove interpretó el papel de Carly Shay en el programa de Nickelodeon 'iCarly'. El éxito de la producción la convirtió en toda una estrella infantil y conquistó el corazón de millones de niños a los que les encantaba ver su vida diaria junto a su amiga Sam (Jennette McCurdy), Freddie (Nathan Kress) y su hermano Spencer (Jerry Trainor).

Desde que se emitió el último capítulo de la serie en el 2012, Cosgrove se ha mantenido alejada del mundo de la interpretación, y es que tal y como ha revelado la artista en una entrevista con SBJCT Journal, quiso adentrarse en el mundo universitario.

"Aunque me encanta actuar, me perdí la escuela secundaria y la preparatoria", explicó. "Alrededor de los 16 comencé a pensar en explorar otras pasiones. Por ejemplo, siempre quise ir a la universidad, y actuar y cantar me ayudó a ahorrar suficiente dinero para poder hacerlo. El programa iCarly terminó cuando tenía 20 años e inmediatamente después, comencé a estudiar en la Universidad del Sur de California. Tenía muchas ganas de perseguir nuevos intereses y vivir la experiencia universitaria".

Aunque la estrella de Nickelodeon haya disfrutado de su experiencia estudiantil, también ha reconocido haber extrañado mucho la interpretación. "Estoy muy contenta de haber ido a la universidad, pero he echado de menos la actuación", declaró Cosgrove.

"Así me di cuenta de que, aunque cuando era pequeña no elegí actuar, realmente era mi pasión número uno. Creo que necesitaba dar ese paso por un tiempo e ir a la universidad porque quería estar seguro de que actuar era lo que quería seguir haciendo por el resto de mi vida".

Ahora, Miranda va a participar como productora ejecutiva del reboot de 'iCarly' después de que se emitiese hace 9 años su último programa. Además, participará como actriz en la serie y dará vida a su personaje protagonista.

Seguro que te interesa:

Miranda Cosgrove anuncia la fecha de estreno del regreso de 'iCarly' en el interior de una tarta