¿Por qué no has vuelto a saber nada de Miranda Cosgrove, la protagonista de 'iCarly'?

Tras protagonizar 'iCarly' y participar en series como 'Drake & Josh' y después de probar suerte en el cine con cintas como 'School of Rock', poco más hemos sabido de la actriz Miranda Cosgrove.

Intentó tener una carrera musical, pero su éxito no cuajó como el de Miley Cyrus o Demi Lovato. En 2012, después de que 'iCarly' acabase, la intérprete decidió hacer un impase en su carrera para estudiar cine en la Universidad del Sur de California. Después, ha intentado retomar la actuación pero con poco éxito.

Grabó el piloto de una serie con Cristina Ricci, 'Girlfriend', pero no llegó a estrenarse nunca. En 2017 iba a participar en la película 'Spaced Out', pero tampoco llegó a ver la luz. Una de las últimas actuaciones de la actriz de 25 años fue en 'The Intruders', pero la cinta tuvo tan malas críticas que se editó directamente en DVD.

¿Entiendes ahora por qué no has escuchado mucho sobre ella? La verdad es que la suerte no le ha acompañado a Miranda Cosgrove en su carrera como actriz.