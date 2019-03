Raymond Barry aparecerá en ‘New Girl’ para dar vida al Nick del futuro

En un principio iba a ser Jake Johnson (Nick) el que se interpretara a sí mismo en el futuro, gracias a la caracterización del maquillaje. Pero, finalmente será Barry, de 73 años, el que dará vida al personaje ‘futuro’ de Nick, según informa The Holllywood Reporter.



Podremos ver a Barry en el segundo capítulo de la nueva temporada, ¿a través del socorrido flash-forward? No, Barry aparecerá en el bar de Nick, algo bebido y afirmando que es un viajero del tiempo y Nick, que es un sentimental, escuchará a su futuro yo que le dará muchos detalles de lo que será su vida.



No es la primera vez que Nick tiene una experiencia con el espacio-tiempo. En el final de la temporada anterior pudimos verle actuar con su barbudo yo del pasado y con la versión VHS de sí mismo.



El último trabajo de Raymond Barry ha sido interpretar a Arlo Givens en ‘Justified’. También le hemos podido ver en series como ‘The Closer’ o ‘CSI’ y en películas como ‘Trining Day’. Ahora podemos disfrutar de él en ‘New Girl’.