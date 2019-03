El rap de Los Simpson, 'Do the Bartman', comprado por 35.000 euros

El rap de Bart Simpson, el niño amarillo de la famosa serie 'Los Simpson, llamado 'Do the Bartman' ha sido comprado por 38.500 dólares, 35.000 euros, según informa The Telegraph. El comprador ha sido un fan anónimo de la serie, que ha conseguido hacerse con los derechos de autor de este tema, escrito por Michael Jackson.



La idea de este tema empezó con una llamada del mismo Michael Jackson a Matt Groening, el creador de la serie. El cantante le propuso al dibujante hacer una canción que interpretara Bart, su personaje favorito.



La escena tiene lugar en un recital de danza en el colegio de primaria de Springfield. Bart hace una de las suyas e interrumpe el baile ensayado con un rap. En el tema, si se escucha con atención, se pueden escuchar los coros hechos por Michael Jackson.



Esta buena noticia se suma a la que se publicó hace unas semanas, que anunciaba la comercialización de la cerveza Duff de forma oficial. Después de la opisición inicial de Matt Groening, terminó accediendo a que la cerveza saliera a la venta, debido a la cantidad de réplicas falsas que circulaban por el mercado.



Además, la serie ha confirmado que habrá una 27ª temporada que traerá muchas novedades. Después de que Homer y Marge desmintieran los rumores que afirmaban que iban a separarse, sí que afirmaron que iban a tener que superar unos problemas matrimoniales causados por una farmacéutica. La serie también prepara un homenaje a la exitosa película 'Boyhood'. El próximo especial navideño se llamará "Barthood" y en él se incluirá un 'flashback' de la vida de Bart.