Rachel Brosnahan muestras las primeras imágenes de la temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'

'The Marvelous Mrs. Maisel' sigue preparando a sus seguidores para la llegada de la temporada 4 de la serie. La comedia creada por Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino está siendo todo un éxito, dejando ver que hay vida más allá de 'Gilmore Girls'.

Hasta ahora la serie ha sufrido algún que otro retraso debido a la crisis del COVID-19, pero 'The Marvelous Mrs. Maisel' ya lleva un tiempo con el rodaje en marcha. De hecho ya ha llegado las primeras imágenes de la temporada 4 de la serie.

A través de su cuenta de Instagram la actriz Rachel Brosnahan, que interpreta a Miriam Maisel, ha querido regalar a sus seguidores el primer vistazo a nueva entrega de 'The Marvelous Mrs. Maisel'. En dicha imagen aparece ella, tumbada con un fondo lleno de color. Además, ha subido otra imagen en la que vemos a Rose y a Abe compartiendo una cena frente al televisor.

Rachel acompaña a la imagen con el siguiente mensaje: "¡Primer vistazo a la temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'! Os prometo que llegará pronto. No puedo esperar a que lo veáis".

¿Qué sabemos de la temporada 4 de 'The Marvelous Mrs. Maisel'?

Con el final de la temporada 3 de 'The Marvelous Mrs. Maisel' los fans ya empiezan a especular lo que veremos en la continuación de la serie. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS, por lo que si no estás al día en 'The Marvelous Mrs. Maisel', ya sabes que hacer.

Al final de la temporada 3 veíamos cómo el trabajo de Midge no servía de nada tras la actuación en el teatro Apollo ya que iba a ser despedida y ya está sin trabajo. A partir de aquí seguirán los eventos que veremos en la nueva temporada.

Además del elenco que ya vimos en la temporada anterior, se han unido nuevos intérpretes como Reid Scott, Keyli Carter, Gideon Glick, Jason Ralph, Alfie Fuller, Jackie Hoffman, Allison Guin, Kate Bishop y Milo Ventimiglia.

A pesar de esta imagen, todavía no hay una fecha de estreno oficial para la serie, más allá de saber que podría llegar a lo largo del 2022.