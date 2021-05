Rachel Bilson pide perdón por ser una "imbécil" en 'The O.C.'

'The O. C.' se estrenaba en el año 2003 y pronto fue una de las series más populares de principios de la década de los 2000 convirtiendo a sus protagonistas en las estrellas del momento como es el caso de Mischa Barton, Rachel Bilson, Adam Brody o Benjamin McKenzie.

Ahora, Rachel Bilson, quien dio vida a Summer Roberts en la ficción, ha protagonizado unas sinceras declaraciones donde se disculpa por su actitud en el set de rodaje frente a uno de sus compañeros, el actor Tate Donovan.

Ha sido en el podcast 'Welcome to the OC, Bitches', presentado por Rachel Bilson y Melinda Clarke, al que acudió Tate Donovan quien encarnó a Jimmy Cooper en las tres primeras temporadas de la serie y luego pasó a ser el director.

Melinda Clarke y Tate Donovan en 'The O.C.' | Fox

"Pasaste a dirigirnos en 'The O. C.' y sé que algunos de nosotros, los jóvenes, éramos unos pequeños imbéciles", afirma Bilson. "Espero no haber sido tan mala como parece. Espero no haberlo sido, porque yo realmente, ya sabes, te influye, diría yo, tu entorno".

"Creo que esto habla de todos esos inconscientes, jóvenes, ignorantes... simplemente idiotas. Y espero que no haya sido tan malo como parece", continuaba hablando sobre los errores que pudieron cometer cuando rodaban la serie.

Para después valorar el trabajo de Tate: "Era un director maravilloso y un ser humano increíble. Entonces, si alguna vez añadí algo a la idiotez, quiero disculparme oficialmente", dice de forma sincera.

A lo que respondió Donovan sobre la prensa que podrían haber tenido entonces los actores: "No puedes evitar creer todo el tipo de publicidad en la que todo el mundo queda atrapado, especialmente cuando eres joven".

Tate Donovan habló en el pasado de la mala actitud del reparto más joven de 'The O.C.'

En el año 2013 Tate Donovan ofreció unas declaraciones a 'Vulture' donde se quejaba abiertamente de la actitud del reparto juvenil de la ficción: "Comencé a dirigir, los niños de la serie habían desarrollado una actitud realmente mala", afirmaba. "Simplemente ya no querían seguir haciendo la serie. Fue bastante difícil; estaban muy mal. Era difícil trabajar con ellos. Todos los adultos eran fantásticos, profesionales absolutos. Pero ya sabes cómo es con los actores jóvenes, y lo sé porque una vez fui uno de ellos".

"Cuando logras cierto éxito, quieres hacer otra cosa. Quiero decir, uno de ellos se volvió hacia mí y me dijo: 'Esta serie está arruinando mi carrera cinematográfica', y nunca había hecho una película. No puedes evitar pensar que tu vida y tu carrera van a ir hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Así que fueron muy difíciles", decía entonces el actor.

