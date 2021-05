Iba a ser Ryan: El problema de acné de Chris Pine que le impidió protagonizar 'The O.C.'

En plena ola nostálgica de televisión las series que fueron todo un hito a principios de los 2000 vuelven a estar muy presentes. Con reboots como el de 'Gossip Girl' o el fallido de 'Lizzie McGuire' y reuniones como la de 'Friends', los seriéfilos de esa época están en una época dorada.

Otro de los clásicos de los que se oye mucho últimamente es 'The O.C.'. La serie sobre la clase alta de Orange County fue una cantera para muchas estrellas actuales del mundo del espectáculo, y ahora estamos conociendo muchos más detalles sobre la ficción.

Todo se debe a dos de sus protagonistas, Rachel Bilson y Melinda Clarke, que han lanzado el podcast 'Welcome to the O.C., bitches!' y están repasando con importantes figuras de la serie todos los detalles detrás de las cámaras.

Además Bilson, que mantuvo una relación en la vida real con su co-star Adam Brody durante gran parte de la serie, se pronunció por primera vez sobre el matrimonio de su ex con la estrella de 'Gossip Girl Leighton Meester hace unos meses.

Seth y Summer (Adam Brody y Rachel Bilson) en 'The O.C.' | Fox

Así se gestó el casting de 'The O.C.'

Gracias al podcast y a la visita del creador Josh Schwartz o el director de casting Patrick Rush, también se han conocido muchos detalles sobre la creación de la serie y cómo escogieron a sus protagonistas.

Al parecer el papel más codiciado y más difícil de cerrar fue el de Ryan Atwood, que fue para el entonces desconocido Ben McKenzie. Pero antes de encontrar a Ben, hubo muchas caras conocidas que se presentaron al papel, cuando solo estaban empezando.

Entre ellas Schwartz revelaba que estuvieron Justin Hartley, estrella de 'This Is Us', Chad Michael Murray, que poco después consiguió su estrellato con 'One Tree Hill', o Garret Hedlund, que les pareció perfecto pero finalmente consiguió el papel de Patroclo en 'Troya' junto a Brad Pitt.

Chris Pine perdió su oportunidad por un brote de acné

Sin embargo, según revela Rush para sorpresa de Bilson y Clarke, quien estuvo muy cerca fue un jovencísimo Chris Pine, quien durante esos años tuvo apariciones de invitado en series como 'Urgencias', 'CSI' o 'The Guardian'.

"Vimos a Chris Pine. Chris Pine era muy, muy, muy bueno. Pero había... esto fue doloroso. La piel de Pine estaba muy mal, y eso me rompió el corazón porque yo también fui un chaval con acné", confiesa el director de casting.

Parece que los problemas de piel de Pine finalmente se acabaron solucionando, y afortunadamente ha tenido también una prolífica carrera.

Chris Pine | Gtres

